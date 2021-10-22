Как украинские трудовые мигранты могут получить субсидии в Польше
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В Польше тоже существует помощь гражданам от государства вроде украинских субсидий. Правда, за границей выплаты имеют другое название – Dodatek mieszkaniow, то есть доплата на жилье.
Финансовую помощь могут получить не только поляки, но и украинские трудовые мигранты.
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Как получить субсидию в Польше
Право на получение доплат на жилье в Польше определяют 3 критерия:
- уровень доходов;
- площадь помещения;
- право на владение или пользование жильем (Tytuł prawny).
Чтобы получить доплату на жилье, нужно подать заявление в администрацию города и приложить к ней декларацию о доходах.
Критерий дохода
За основной показатель берут минимальную пенсию в текущем году и высчитывают процент. Для взрослого человека – это 175%, а для семьи – 125% на каждого человека. Звучит сложно, но попробуем посчитать.
В 2021 году минимальная пенсия в Польше составляет 1 250 злотых. Для получения субсидии доходы 1 взрослого человека не должны превышать 2 187 злотых.
Требования к площади помещения
Для того чтобы можно было претендовать на доплату на жилье, нужно, чтобы жилая площадь квартиры составляла не более:
- 35 квадратных метров, если там проживает 1 человек;
- 40 квадратных метров – для двух человек;
- 45 квадратных метров – для трех человек.