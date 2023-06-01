Они получат дипломы европейского образца: вернутся ли из-за границы украинские подростки

При каких условиях они будут выбирать для сознательной жизни Украину, рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

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Вернутся ли подростки в Украину?

Ученики старших классов, которые поступят в европейские университеты, вряд ли вернутся в Украину. Они получат дипломы европейского образца, которые помогут трудоустроиться, получить достойную заработную плату и условия труда.

Если речь идет о стране очень отличной от Украины, где царит своя культура и более сложная речь, а еще сохраняется отношение к украинцам как иностранцам, то это одно дело. Если речь идет о Польше, вернуть таких детей будет сложнее. Мы очень легко интегрируемся туда,

– говорит Либанова.

Чтобы вернуть детей из других стран, в Украине нужно предложить им достойное отношение и соответствующий европейскому уровню жизни, говорит эксперт.

По ее словам, если Украина пойдет по европейскому пути и откажется от дешевой рабочей силы, тогда люди не поедут, а те, что за границей – вернутся.

Сколько украинок вернется домой?

За границу поехали преимущественно те женщины, которые уверены в своих силах, могут там приспособиться, в том числе найти работу. Это уже сделали треть женщин, уехавших за границу из-за полномасштабного вторжения.

Риск, что они не вернутся, и высок. Население Европы стареет, а значит, стареет и рабочая сила. В Европе многие страны страдают от нехватки этой силы. Поэтому им выгодно адаптировать для этого украинских женщин

Ученая Элла Либанова выразила надежду, что после войны вернется половина украинцев, которые сейчас находятся за границей.