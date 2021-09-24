Украинские мигранты обязаны принять участие в переписи населения Польши: отказ карается штрафом

24 сентября 2021 , 18:05
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Источник:

GUS

С 1 апреля по 30 сентября 2021 года в Польше проходит перепись населения. Каждый житель республики, в том числе и украинские мигранты, должны принять в ней участие.

Поляки и иностранцы обязаны в течение установленного времени пройти самоперепись, состоящую из проверки, обновления и дополнения данных о респонденте. Отказ от участия влечет за собой наказание в виде штрафа, предусмотренного статьей 57 Закона о государственной статистике.

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Что известно о переписи населения в Польше

Обязательной формой является регистрация по специальной ссылке в интернете. Дополнительные и альтернативные методы – телефонный справочник или с помощью представителя GUS, который осуществляет перепись по месту жительства.

Национальная перепись в Польше позволит понять демографическую ситуацию в стране и социальную структуру населения. Кроме этого, свежие данные укажут на точное количество украинцев, проживающих на территории республики.

Интересно!  По разным подсчетам, в Польше сегодня находится около 1,5 миллиона наших земляков.

Перепись населения в Польше: список вопросов

Всего в онлайн-форме необходимо дать ответы на следующие вопросы:

  1. Какая ваша страна рождения (по действующим границами государств)?
  2. Какое у вас гражданство?
  3. Какое ваш семейное положение?
  4. Полученный уровень образования?
  5. Национальность?
  6. Чувствуете ли вы принадлежность к другой нации или этносу?
  7. На каком языке вы общаетесь в быту?
  8. К какой религиозной конфессии вы принадлежите?
  9. Вид деятельности учреждения (компании), которая является вашим основным местом работы?
  10. Кем вы работаете?
Автор: Сергій Зятюк