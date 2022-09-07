Две основные проблемы, с которыми сталкиваются украинские школьники в Польше

Количество украинских детей, принятых в этом году в польские школы и детсады, действительно оказалось немалым. Предполагалось, что для школьников из Украины будут созданы специальные классы, но большинство учеников пошли на обучение на общих условиях.

Пожалуй, впервые не осталось учебного заведения в Польше, где не было бы школьников с миграционным опытом. По данным Министерства образования и науки Польши, в местные школы пошли 185 тысяч детей из Украины. Однако большинство юных украинцев испытывают определенные сложности, связанные с образовательным процессом.

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Две проблемы, с которыми сталкиваются украинские школьники в Польше

Изучение новых предметов и методы их преподавания;

Взаимоотношения украинских учащихся с польскими сверстниками.

Эти два аспекта выделила психолог Малгожата Гологка-Войцик. По словам специалиста, на польских учителей ложится дополнительная ответственность, ведь они должны создать в классе комфортную атмосферу, а преподавание того или иного предмета должно быть понятно как полякам, так и ученикам из Украины. Если этого достичь, то учебный процесс будет организовать значительно легче, а информация будет усваиваться эффективнее.