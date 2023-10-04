Холод и лужи: украинцы жалуются на ужасные условия в палаточном городке в Ирландии

С начала сентября украинцев начали селить в палаточном лагере в Страдбалли в Ирландии. Но беженцы очень недовольны условиями своего пребывания: от холода и сырости заболевают дети.

Сейчас в палаточном городке в Ирландии разместили 450 беженцев. За неимением мест людей решили селить в палатки в графстве Лиишь возле поместья Страдбалли Холл.

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Непростая жизнь в палатках

Власти планировали разместить на территории парка до 750 украинцев. Это должно было стать временным жильем для беженцев. Затем они должны были переехать в постоянные квартиры, гостиницы или общежития. Но украинцы задержались в лагере Страдбалли. Постоянного жилья очень не хватает в Ирландии, поэтому расселить всех быстро не удалось.

Украинцы, которым приходится жить в палатках на траве, жалуются на плохие условия. Особенно тяжело это переносят дети. Когда дождливая погода, на коврах и полу образуются лужи. Также ветер продувает материал палатки. Туалет и душ – на улице, потому выходить после купания довольно прохладно.

О неудовлетворительных условиях проживания в Страдбалли рассказала украинка Анна. Она проживает в палатке вместе со своим девятилетним сыном. После пяти дней холодной и влажной погоды женщина подчеркнула, что это место никак не подходит для детей.

Детям очень холодно. Для взрослых нормально, для детей – это проблема… Внутри есть кровати, спальные мешки, обогреватель, все для нормальной жизни. Но для детей эти условия не очень подходят,

– рассказала украинка в интервью ирландскому изданию.

Условия в палаточном лагере в Ирландии / Фото laoistoday.ie

Сложнее всего в палаточном городке жить детям / Фото rte.ie

В палатках есть кровати и спальные мешки. Но обогреватели поставили только на прошлой неделе. За использование стиральной машинки нужно заплатить 2 евро.

На той неделе первую группу украинцев переселили в лучшие условия. Но сначала они более двух недель провели в палатках под открытым небом.

Власть пытается расселить людей

В Ирландии обещают прекратить размещать беженцев под открытым небом. Об этом сказал министр интеграции Родерик О'Горман.

Использование палаток в Страдбалли прекратится в середине октября. Мы работаем для обеспечения долгосрочного жилья для этой группы. Некоторые из них на этой неделе были перемещены в альтернативное жилье,

– сообщил чиновник.

О'Горман добавил, что сейчас в Ирландии 93 тысячи беженцев (не только украинцев) нуждаются в жилье. Поэтому, по его словам, следует использовать все возможные варианты размещения. И палатки являются одним из временных решений.

Напомним, ирландская власть выделила дополнительный 1 миллиард евро на жилье для украинских беженцев. Сейчас государство оплачивает проживание для 70 тысяч граждан Украины.