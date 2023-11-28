Одна из земель Германии больше не принимает украинцев: но есть исключения

Возможности для украинских беженцев, ищущих убежища в Германии, становятся все более ограниченными. Саксония, одна из земель страны, сообщила, что превысила установленную квоту на прием украинцев.

Исключения будут сделаны только для тех, кто будет иметь работу или жилье. Подробности нового заявления Германии – узнайте ниже в материале!

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Саксония превысила квоту по приему украинцев

Чтобы устранить дисбаланс в распределении вновь прибывших беженцев, была внедрена новая политика, согласно которой лица автоматически назначаются в федеральные земли, что приняли меньше среднего количества беженцев. Земля Саксония, например, сообщила о превышении установленной квоты на 289 человек по состоянию на 24 ноября. В настоящее время в штате проживает около 60 тысяч беженцев из Украины.

Распределение между землями призвано предотвратить перегрузку школ, детсадов, медицинских учреждений и жилья.

Саксония неоднократно принимала больше украинцев, чем это было предусмотрено квотой,

– заявляют чиновники.

Согласно данным платформы uahelp.wiki, ни один из трех лагерей первоначального приема украинцев в Саксонии (Меране, Дрезден, Лейпциг) сейчас не принимает новых людей.

Будут исключения

Округ Баутцен сообщил, что теперь иммиграционная служба будет регистрировать только тех украинских лиц, чьи ближайшие родственники (отец, мать, дети) уже приняты или зарегистрированы в регионе.

Примут также украинцев, у которых есть и трудовой договор, и жилье, что они найдут сами. Квартира должна быть подтверждена договором аренды или актом арендодателя. Во всех остальных случаях советуют не обращаться в иммиграционную службу.

Германия продлила временную защиту для украинцев

Правительство Германии продолжил временную защиту для беженцев из Украины. Их вида на жительство будут действовать до 4 марта 2025 года.

Федеральный совет страны уже одобрил соответствующее постановление. Украинским беженцам не нужно подавать документы для продления своего статуса проживания – он возобновится автоматически. Назначать встречу с иммиграционными органами также нет необходимости.