Украинцы, работающие удаленно, могут не платить налоги в Польше

В Польше находится самое большое количество украинских беженцев. Очевидно, что многие из них работают дистанционно.

Могут не платить налоги, если работают удаленно

Ежемесячно или квартально они должны платить налоги. Впрочем, как сообщили в Министерстве финансов Польши, украинцы могут не платить налоги в пользу этой страны, а наоборот – дальше поддерживать экономику Украины.

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В письме Минфина Польши сказано, что украинцы могут платить налоги в пользу своего государства в том случае, если их доходы не являются доходами из польских источников. То есть говорится о работниках тех компаний, у которых нет зарегистрированного представительства в Польше.

Таким образом, Польша в очередной раз проявила солидарность с Украиной. Это было сделано для того, чтобы украинские налогоплательщики могли и дальше поддерживать экономику своего государства.

Как основное правило, мы не исключаем возможность сохранения центра жизненных интересов украинцев в Украине во время войны,

– говорится в сообщении.

Еще в мае, когда полномасштабная война в Украине уже длилась два месяца, Офис эффективного регулирования (BRDO) и ИТ-ассоциация Украины обратились в правительство и Министерство финансов стран ЕС – Польшу, Чехию, Болгарию, Германию, Венгрию, Румынию и Словакию. Они попросили не изменять налоговое резидентство предпринимателей-беженцев, оказавшихся в этих странах из-за войны.

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