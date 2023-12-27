В Польше закрывают центры помощи украинским беженцам: детали

ЮНИСЕФ закрывает центры поддержки беженцев из Украины. "Голубые точки" (Blue Dot Hubs), где переселенцы могли получить консультацию и помощь, прекращают работу в Польше.

По данным Unicef.org, каждый третий украинец, пересекавший границу между Украиной и Польшей, получал помощь в "Голубых точках". Когда центры окончательно закроются – узнаете дальше.

Читайте также Беженцы до сих пор прибывают: в ЕС ожидают более миллиона заявок на приют за этот год

Центры помощи ЮНИСЕФ закрываются

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявили о поэтапном закрытии центров "Голубая точка" в Польше. В этих местах регулярно оказывали помощь женщинам и детям из Украины после полномасштабного вторжения.

Такие центры поддержки появились в марте 2022 года в транзитных зонах Польши, где беженцы больше всего нуждаются в помощи. "Голубые точки" открыли на железнодорожных вокзалах, пунктах выдачи помощи и центрах размещения беженцев.

"Голубые точки" по всей Польше прекратят работу до 31 декабря 2023 года.

В связи с изменениями в потребностях общины беженцев и продолжающимся характером конфликта, последние месяцы важный акцент был сделан на переходе к более устойчивому подходу через общественные центры, работающие в сотрудничестве с муниципалитетами и местными организациями, чтобы обеспечить расширение прав и возможностей общин на длительный период,

– объяснили на сайте ЮНИСЕФ.

Какую помощь можно было получить в центрах

За все время работы в "Голубых точках" было предоставлено около 950 тысяч услуг детям и семьям, спасавшимся от войны. Это могла быть психологическая поддержка, доступ к детскому пространству, дружеское окружение, консультация родителей, перенаправление в органы защиты детей. Также здесь могли помочь всей необходимой информацией о приюте, транспорте, здравоохранении и образовании.

Важную информацию для беженцев, находящихся в Польше, можно найти здесь:

Сайт Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Страница ЮНИСЕФ "Спільно";

По телефону горячей линии – 800 012 948.

Польша увеличивает выплаты для украинцев с детьми

Польша предлагает улучшение социальных программ и увеличение выплат для семей с детьми в следующем году.

В 2024 году украинцы, проживающие в Польше, и дальше будут иметь право на ежемесячное пособие на детей. С 1 января эта выплата повысится с 500 злотых (4 609 гривен) до 800 злотых (7 374 гривны). Средства можно получить на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

Какие еще выплаты украинцы могут получить на детей в Польше – читайте в этом материале.