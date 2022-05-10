Украинские беженцы в Испании: где искать помощь

Европейские страны принимают беженцев с самого начала вторжения российских войск на территорию Украины. Среди стран, предлагающих убежище – Испания.

В этом государстве украинцы могут жить, легально работать, получать образование и медицинскую помощь. Чтобы узнать более подробную информацию, можно воспользоваться разными группами и чатами украинцев-эмигрантов в конкретной стране, в частности, в Испании.

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Группы и чаты для помощи украинцам в Испании

Почти в каждой стране мира есть немало украинцев, по многим причинам мигрировавших туда. Поэтому лучше просить помощи у них, поскольку они живут в стране уже дольше.

Так, в украинцев в миграции есть свои чаты и группы, где публикуют информацию, в частности, и о том, что следует знать переселенцам.

О различных бесплатных мероприятиях и помощи беженцам можно узнать:

Где еще искать помощи украинцам за границей: полезные ссылки

UAhelpinfo – телеграмм-канал с информацией о жилье, транспорте, медицинских и юридических вопросах в Украине и за рубежом

United for Ukraine – сайт, предоставляющий информацию для украинцев и беженцев, прибывающих в Европу

Shelter for Ukraine – сайт, где эвакуированным украинцам можно найти временное жилье за границей

EU4UA – сервис для украинских беженцев и европейцев, готовых предоставить им бесплатное жилье

UkrHelp – сайт для людей, кто ищет помощи или хочет ее оказать. Здесь собраны чаты и телеграмм-каналы волонтеров, контакты центров помощи беженцам, помощь животным и прочее