В Ирландии упростили прием украинцев на работу

Так, страна упростила правила приема на работу для иностранных специалистов. В частности, новые требования будут распространяться и на беженцев из Украины.

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Дело в том, что в Ирландии не хватает квалифицированных кадров. Поэтому таким образом правительство планирует компенсировать недостаток.

Согласно новой процедуре трудоустройства, некоторым специалистам будет проще найти работу. При этом неважно, является ли человек иностранцем или местным гражданином.

Обратите внимание: новые требования вступили в силу еще 1 сентября.

Так, упростятся условия приема на работу врачей из стран, не входящих в европейскую экономическую зону – к моменту трудоустройства они должны провести на ирландской территории не менее 21 месяца. Для работы медикам не нужно специальное разрешение. Необходимо только подать заявку.

Как подать заявку: краткая инструкция

Тем, кто хочет подать заявку, необходимо заполнить письмо "Stamp 4" и отправить его с последней платежной ведомостью по электронному адресу EPStamp4@enterprise.gov.ie.

В теме следует указать "Doctors Stamp 4 Request".

В ответ придет письмо с подтверждением о разрешении на работу в стране проживания.

С 1 сентября департамент предпринимательства, торговли и занятости выдает разрешения на работу в электронном формате.

Кого не хватает в медицинском секторе Ирландии

психологов;

логопедов;

физиотерапевтов;

кардиологов;

фармацевтов.

Также трудоустройству иммигрантов будут способствовать в сфере IT, инженерии, науки, строительства и социального обеспечения.