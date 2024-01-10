Как зарегистрироваться для продолжения временной защиты в Чехии

В Чехии началась регистрация для продления временной защиты. Она проходит в онлайн-режиме.

Подать заявку на продление специального статуса украинцы могут до 15 марта. Далее нужно будет в указанный день прийти в отделение МВД. Какие документы нужно предоставить — объясним дальше.

Читайте также Украинские беженцы лишатся выплат на жилье в Шотландии: что будет дальше

Регистрация уже началась

Сайт для онлайн-регистрации на продление временной защиты уже начал работать. Для начала нужно заполнить информацию и записаться на физический визит в подразделение МВД Чехии. Это будет первым этапом, который автоматически продлит временную защиту до 30 сентября 2024 года. А уже во время приема в МВД беженцам выдают визовую наклейку, обеспечивающую временную защиту до 2025 года.

Прежде всего украинцам нужно создать новую учетную запись на этом сайте. Там следует указать свой электронный адрес, а также предоставить следующую информацию:

фамилию и имя;

номер паспорта;

номер первой визы временной защиты (при наличии);

свой адрес проживания в Чехии.

Если нужно зарегистрировать ребенка до 15 лет:

укажите адрес и название школы или детского сада, в который ходит ребенок;

предоставьте документ, подтверждающий связь взрослого с ребенком (свидетельство о рождении, нотариально удостоверенную доверенность от родителей ребенка или афидевит).

Украинцы, которым уже исполнилось 15 лет, могут регистрироваться самостоятельно.

Письмо с подтверждением регистрации на продление временной защиты поступит на ваш адрес электронной почты. Во время онлайн регистрации вам предложат заполнить небольшую анкету для понимания потребностей украинских беженцев и улучшения качества услуг.

Что делать маломобильным людям?

Если человек не может физически посетить отделение МВД в Чехии, необходимо предоставить специальную медицинскую справку или другой документ для подтверждения. Сотрудник учреждения, где находится маломобильный человек, может получить за него визовую наклейку на основании доверенности.

Чтобы узнать больше о такой возможности, МВД Чехии советует обращаться по телефону: +420 974 801 802.

В Чехии вдвое выросли выплаты на жилье для украинцев

С 1 января в Чехии повысили компенсации на проживание для украинцев из уязвимых категорий. Этот рост касается около 66 тысяч граждан.

Компенсация за жилье для уязвимых категорий в Чехии с 2024 года:

6 000 крон (244 евро) – за проживание в зарегистрированном жилье;

4 800 крон (195 евро) – за проживание в незарегистрированном жилье.

Сейчас уязвимые лица в Чехии имеют право на бесплатное жилье от государства в течение неограниченного периода. Но с 1 сентября 2024 года все категории лиц под временной защитой смогут находиться в предоставленном государством жилье только до 90 дней.