Украинская писательница представила новые книги в Швейцарии: как прошла презентация
Источник:фейсбук Посольства Украины в Швейцарии
Галина Петросаняк представила за границей две книги. Писательница рассказала о новом авторском романе и продемонстрировала результат свежей переводческой работы.
Об этом сообщает Посольство Украины в Швейцарии. Представители организации побывали на событиях и поделились впечатлениями.
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Подробнее о презентации книг украинской писательницы в Швейцарии
Галина Петросаняк представила свой роман "Вилла Анемона". Кроме того, она поделилась тем, как работала над переводом романа Андре Каминского "В следующем году в Иерусалиме".
Кроме коллектива Посольства на презентации побывали представители украинской диаспоры в Швейцарии. Гости заметили, что стиль книг и чтения не оставили их равнодушными и пожелали автору дальнейших успехов.
О Галине Петросаняк
- Галина Петросаняк (Halyna Petrossanjak) – украинская писательница, переводчица, литературовед. Пишет прозу и поэзию.
- Родилась в селе Черемошная Ивано-Франковской области.
- Изучала русскую и германскую филологию.
- До 2016 года жила в Ивано-Франковске. В настоящее время проживает в Швейцарии.
- Известные произведения: "Парк на склоне" (1996); "Свет окраин" (2000); "Искушение говорить" (2008); "Полет на воздушном шаре" (2015); "Экзофония" (2019); "Не мешай мне спасать мир" (2019).
Полный текст публикации Посольства Украины в Швейцарии в фейсбуке
Коллектив Посольства вместе с украинским обществом имел честь посетить презентацию книги украинской писательницы Halyna Petrosanyak.
Галина представила свой роман "Вилла Анемона" и переводческую работу – роман Андре Каминского "В следующем году в Иерусалиме".
Сюжет книг и стиль чтения никого не оставили безразличными, все слушатели с интересом следили за каждой лентой написанного.
Спасибо за теплую встречу и знакомство с творчеством! Желаем дальнейших успехов и вдохновения!
Кто в поисках книги для чтения, смело выбирайте одну из двух.
Украинская писательница презентовала свои работы в Швейцарии / Фото из фейсбука Посольства Украины в Швейцарии
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