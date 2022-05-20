Украинская беженка в Кембридже изготовила гигантскую вышиванку: потрясающие фото

19 мая Украина отмечала День вышиванки. Вышитая рубашка – это традиционный наряд каждого украинца, направленный, в частности, на сохранение народных традиций. В этом году этот праздник приобрел еще большого символизма.

Поскольку многие украинцы покинули свои дома из-за войны России против Украины, они были вынуждены отмечать праздничный день за границей. Так, одна из беженок изготовила гигантскую рубашку по этому случаю.

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Украинская беженка изготовила гигантскую вышиванку

Кристина Корниюк из Киева сбежала к подруге в Великобританию. Британка, госпожа Платингс, решила взбодрить украинку, когда та ехала к ней, и покрасила в цвета флага Украины свой дом.

Так, Кристина даже на расстоянии решила не обходить День вышиванки, и сделала гигантскую вышитую рубашку из белой простыни. Она расписала ее узорами, и, по словам женщины, в нее должно поместиться семь человек.

Мы очень гордимся тем, кем мы являемся, и хотим показать миру, как мы красивы, как гордимся, и что, несмотря на страх, мы верим в нашу победу,

– подчеркнула украинка.

Кристина Корниюк отмечает украинский День вышиванки с гигантской рубашкой / Фото PA Media

Она пригласила людей из разных стран собраться возле Королевского колледжа в Кембридже с 16:30 в вышиванке.

Она сказала, что людям не обязательно быть с Украины, чтобы присоединиться, добавив, что украинцем можно быть не по паспорту, а по состоянию души – в сердце.



К Кристине присоединились желающие подписать гигантскую рубашку у Королевского колледжа в Кембридже / Фото PA Media

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