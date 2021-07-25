Украинка вышла из комы в Италии и не может вернуться домой: родные просят о помощи

Украинка Галина из города Сарны Ровенской области, впала в кому якобы после укуса клеща в Италии осенью прошлого года. В апреле этого года женщина вышла из комы, однако не имеет финансовой возможности вернуться домой – родные просят помощи соотечественников.

Семья Галины пытается перевезти женщину в Украину, но не имеет денег на ее транспортировку, поскольку она до сих пор находится в тяжелом состоянии, и требуется специально оборудованный автомобиль скорой помощи. Близкие украинки в отчаянии, ведь для ее перевозки нужно как минимум 88,5 тысячи гривен.

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47-летняя украинка находится в госпитале города Кремона, что в Италии. На то, чтобы вывезти женщину на родину, нужны непосильные для семьи деньги.

Мать девушки начала сбор средств среди жителей города Сарны, однако пока удалось собрать очень незначительную часть нужной суммы.

Это только на транспорт, о лечении не говорится – лишь бы забрать ребенка домой. Посол пытался помочь, но пока безрезультатно. Вместе с тем Италия открыла судебные иски, мол, надо вернуть около 260 000 евро за лечение, за выход из комы,

– рассказывает мать украинки, Клименко Валентина.

Расходы на транспортировку украинки домой / Фото Rivne Media

Семья просит помощи в украинцев, чтобы собрать необходимую сумму. Номер банковской карты Клименко Валентины Васильевны (матери женщины) – 4790 7299 4678 7181.