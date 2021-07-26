Украинка стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале: впечатления зрителей

Уроженка Брод Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром в 145-летнюю историю престижного оперного фестиваля в немецком Байройте. Она открыла фестиваль 25 июля.

Украинка представила оперу "Летучий голландец". К этому событию она начала готовиться еще в прошлом сезоне.

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Выступление Оксаны Лынив

Новость о том, что в 2021 году за дирижерским пультом в Байройте будет стоять женщина, бурно обсуждалась в обществе больше года. И вот это произошло – украинка вошла в историю, став первой женщиной-дирижером на международном оперном фестивале.

Зрители были в восторге от таланта Оксаны Лынив. В зале звучали 12 минут непрерывных оваций.

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Что известно об Оксане Лынив