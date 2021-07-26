Украинка стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале: впечатления зрителей
Источник:фейсбук "Укринформ"
Уроженка Брод Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром в 145-летнюю историю престижного оперного фестиваля в немецком Байройте. Она открыла фестиваль 25 июля.
Украинка представила оперу "Летучий голландец". К этому событию она начала готовиться еще в прошлом сезоне.
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Выступление Оксаны Лынив
Новость о том, что в 2021 году за дирижерским пультом в Байройте будет стоять женщина, бурно обсуждалась в обществе больше года. И вот это произошло – украинка вошла в историю, став первой женщиной-дирижером на международном оперном фестивале.
Зрители были в восторге от таланта Оксаны Лынив. В зале звучали 12 минут непрерывных оваций.
Интересно, что среди гостей присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.
Что известно об Оксане Лынив
- Оксана Лынив родилась в Бродах в 1978 году.
- Она – выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко.
- Оксана Лынив является первой женщиной главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в городе Грац.
- Она является основательницей и художественной руководительницей фестиваля LvivMozArt, а также основателем и главным дирижером Молодежного симфонического оркестра Украины / YsOU.
- Среди прочего, она является лауреатом премии "Women in Arts 2021" в категории "Женщины в музыке".
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