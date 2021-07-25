Уборка как выгодный бизнес: украинка создала клининговую компанию в США

Наталья Великач – эмигрантка из Львова. Она рассказала о том, как ей удалось создать успешный бизнес в Калифорнии.

Наталья – основательница клининговой компании European Cleaning. Сейчас она помогает трудоустроиться многим мигрантам, в частности с Украины.

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Наталья Великач окончила во Львове географический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Уехала в США в 1998 году. Говорит, оказалась без профессии и почти не знала языка. Понятно, что при таких обстоятельствах найти работу в чужой стране было трудно.

Наталья Великач выехала с семьей в США в 1998 году / Скриншот с видео

Наталья Великач / Скриншот с видео

Тогда женщина начала самостоятельно искать клиентов, чтобы предоставлять услуги по уборке. Так постепенно ей удалось наладить контакты с людьми, которые доверяют свои дома Натальи до сих пор.

За 20 лет существования бизнеса украинка наняла на работу десятки земляков, которые переехали в Лос-Анджелес. Работники клининговой компании получают 50% от каждого убранного дома – и говорят, что такие условия очень хорошие. Всех уборщиц Наталья лично учит, как выполнять работу качественно.

Если набираю людей на работу, я их учу: как кровати застилать, как правильно должны стоять вещи, как мыть и чистить, какую химию использовать, чтобы не испортить людям вещи,

– рассказывает Наталья.

Довольна работой в клининговой сфере и украинка Анастасия. Она уже год выполняет обязанности работницы службы профессиональной уборки. Попала в эту деятельность, когда потеряла работу из-за пандемии.

Девушка отмечает, что существует много стереотипов относительно этой профессии. Но на самом деле нет ничего зазорного в том, чтобы убирать чужие дома. Все клиенты, уверяет Настя, относятся к ней с уважением, как к другу. К тому же нередко женщины с клининговой компании наводят порядок в домах знаменитостей. Хотя большинство клиентов – это американцы среднего класса.

Анастасия, сотрудница службы профессиональной уборки / Скриншот с видео

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