Украинка победила в конкурсе красоты для сиделок в Италии

Конкурс под названием Miss badante в Италии проводят уже в седьмой раз. В этом году украинок впервые пригласили к участию. Дебют был более чем успешным, ведь именно гражданка Украины заняла первое место в конкурсе.

С большим отрывом в Miss badante web – 2021 победу одержала франковчанка Зоряна Белей. Ее приглашали принять участие в очном соревновании, финал которого проходил в Риме. Но в это время украинка была в отпуске, поэтому была вынуждена выбрать онлайн-формат соревнования.

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Подробнее о конкурсе

Конкурс Miss badante проводят только среди работниц сектора домашнего хозяйства, то есть среди сиделок и домработниц. В Италии он довольно популярен, ведь о конкурсе пишут не только локальные издания вроде Romatoday, но и ведущие общенациональные издания, например La Reppubblica.

Событие призвано привлечь внимание к недооцененному труду сиделок и доказать, что каждая женщина достойна признания.

О победительнице

В Италию Зоряна Белей эмигрировала, когда ей было 28 лет. На родине она работала хирургической медсестрой в Ивано-Франковской областной больнице. Поскольку украинские медицинские дипломы в Италии не признают, в новой стране женщина трудоустроилась сиделкой. Эту работу выполняет до сих пор. Живет в городе Каттолика, что в регионе Эмилия-Романья.

Чтобы выполнить эту работу, нужно иметь доброе сердце, терпение и большое уважение к людям пожилого возраста, эти качества мне присущи. За семь лет работы в Италии, я только один раз сменила работу из-за смерти работодателя,

– комментирует Зоряна.

Зоряна Белей / Фото "Украинская Газета. ИТ"

О конкурсе красоты среди сиделок в Италии украинка узнала случайно. Когда подавала заявление, то не верила, что пройдет хотя бы в первую десятку, поэтому и не рассказывала никому о своем участии.

Когда организаторы получили анкету и фото украинки, то пригласили ее в Рим. Зоряна отмечает, что охотно бы поехала, если бы в это время была в Италии, а не в отпуске.

Когда Зоряне пришло сообщение о ее победе в онлайн-версии конкурса Miss badante web Italia – 2021, женщина очень обрадовалась. Искренне порадовалась за маму также дочь Зоряны, которая на момент получения сообщения была рядом.

Рада, что благодаря конкурсу, есть возможность подчеркнуть важность этой профессии для итальянских семей,

– подчеркивает победительница конкурса.