Сейчас супруги собственноручно построили сырный погреб и получили грант на производство. Об опыте, трудностях и пути к успеху – далее в материале.

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Как все начиналось

Сначала Алена варила сыр у себя дома, на кухне, только для семьи и близких. Процесс превратился в медитативное хобби, и сыра в жилье девушки становилось все больше.

Друзьям и знакомым очень нравились продукты от Алены, вскоре включилось "сарафанное радио", и девушке начали предлагать деньги за сыр.

Алена начинала варить сыр в домашних условиях / Фото All Retail

Когда заказов стало поступать все больше, Алена с Юрием решили поехать в Европу, чтобы перенять опыт у зарубежных сыроваров. Всего пара побывала в следующих странах:

Франция;

Италия;

Испания;

Черногория;

Швейцария;

Германия;

Нидерланды.

Европейский опыт

Супругов поразило то, насколько сильно отличаются технологии производства одного и того же сыра в различных частях Европы.

Итальянцы очень просто относятся к процессу сыроварения, швейцарские сыроделы – очень щепетильны, любят чистоту и внедряют множество технологий. На примере швейцарских предприятий, Алена и Юрий решили использовать в своем производстве, в частности, медный котел.

Технологии производства сыра в странах Европы / Фото All Retail

Для европейских сыроваров, по словам украинки, самым важным является не заработок, а признание и положительные отзывы клиентов.

Трудности на пути

Если говорить о выходе на большие объемы производства, то в Украине, к сожалению, проблем не избежать. Алена с мужем столкнулись с рядом барьеров – законодательная база Украины не адаптирована для малого бизнеса.

Девушка рассказывает, что в небольших начинающих предприятий закон требует использования той же техники, как и у крупного производителя, а разрешительную документацию для легализации процесса собрать почти невозможно.

Совет начинающим предпринимателям

Алена подчеркивает, что не надо паниковать, если иногда что-то идет не по плану. Главное в любом деле – это не опускать рук вопреки всем неудачам.