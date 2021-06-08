Переезд в новую страну – это тяжело, – украинка об эмиграции за границу и воссоединении семьи

Ирина Воляк родом из Кривого Рога, однако уже более двух лет живет с мужем и дочерью в Литве. В Украине девушка окончила Национальный университет "Львовская Политехника" по специальности бухгалтерского учета и аудита, а сейчас работает в престижной международной компании.
Закордон 24 расспросил девушку о ее опыте переезда, работы и жизни в Вильнюсе. Как получить вид на жительство в Литве, эмигрировать за границу семьей и устроить ребенка в местный садик или школу – далее в материале.
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Легализация в Литве
Ирина вместе с мужем Алексеем сначала вообще не рассматривали возможности переезда за границу, однако во время декретного отпуска девушки семья стала испытывать финансовые трудности. Тогда знакомый Алексея предложил ему поработать на строительстве в Литве в течение 3 – 4 месяцев. Уже в Вильнюсе мужчина оценил возможности открытия и развития собственного бизнеса, поэтому посовещавшись, семья решилась на переезд.
За литовским законодательством, если профессия иностранца не входит в перечень высококвалифицированных, пригласить в страну свою семью можно только через 3 года официальной работы. Такая долговременная перспектива Ирине и Алексею не понравилась, поэтому они начали искать другие возможности легализации.
Алексей решил открыть собственную строительную компанию, ведь это позволяло ему сразу забрать Ирину и дочь Марию в Вильнюс. При этом необходимо было выполнить ряд требований, в частности трудоустроить по меньшей мере двух граждан Литвы.
Пакет документов для подачи был достаточно большим, начиная от бизнес-плана, и заканчивая подтверждением о достаточных для проживания семьи средствах на счету. Процесс рассмотрения длился около 4 месяцев,
– делится Ирина.
Рассмотрение документов для воссоединения семьи в Литве длится около 4 месяцев / Фото Ирина Воляк
Сложности адаптации
По словам Ирины, переезд в новую страну – это всегда тяжело. В Литве дочь Мария не могла видеться с бабушкой и дедушкой, с которыми раньше проводила много времени, а мужу Алексею пришлось привыкнуть к ведению документации на литовском языке, нюансам местной налоговой системы и тому подобному.
Сама же Ирина начала посещать курсы литовского языка. В то время это был бесплатный проект, который финансировался Европейским Союзом. Уже через месяц девушка начала немного понимать окружающих, однако свободно разговаривать ей пока не удается.
В Вильнюсе много людей старшего возраста говорят по-русски, а молодежь очень хорошо владеет английским. Однако я заметила, что в государственных учреждениях, когда ты пытаешься говорить на литовском, даже неуверенно и с ошибками, относятся к тебе намного лучше и с уважением,
– рассказывает Ирина.
В Литве уважают государственный язык / Фото Ирина Воляк
Как устроить ребенка в литовский садик
Летом дочери Марии исполняется 6 лет. В мае 2019 года, когда семья получила вид на жительство, можно было сразу оформлять документы, чтобы устроить ребенка в местный сад.
Ирина рассказывает, что в Вильнюсе все делается в онлайн-режиме. На государственном сайте выбираешь 3 дошкольных учреждения, которые являются приоритетными, и отправляешь соответствующую заявку.
Мы выбрали сад рядом с нашим домом, где обучение ведут на государственном языке. Хотя также недалеко было учреждение с возможностью разговаривать на русском и польском, для ребенка все же лучше знать литовский, и легче изучить его с детства,
– делится опытом девушка.
Ирина не пожалела о выборе, ведь дочь Мария очень коммуникабельная, и уже через полгода говорила на литовском на бытовом уровне.
Дочь Мария быстро выучила литовский язык / Фото Ирина Воляк
Ирина вспоминает, что еще во время зачисления Марии в садик, директор и педагоги проявили чрезвычайную заботу, помогали ее дочери адаптироваться и всячески поддерживали семью.
Когда в саду планировали праздновать национальный праздник, Марии предложили одеть украинскую национальную одежду и прочитать на концерте стихотворение на родном языке. Зал украсили не только литовскими национальными символами, но и желто-синими шариками.
На празднике в литовском саду не забыли об украинской культуре / Фото Ирина Воляк
Работа в Вильнюсе
Муж Алексей является директором собственной строительной компании. Сначала он занимался ремонтом квартир в новостройках, а теперь берет заказы на установку целых фасадов и другие крупные строительные проекты.
Ирина с осени 2019 работает в международной компании TransferGo, которая занимается денежными переводами из Европы в Украину. В обязанности девушки входит общение с клиентами на украинском языке, помощь в пользовании сервисом, а также решение проблем, которые могут возникать.
В коллективе девушка чувствует себя словно дома. С 25 работников офиса 13 – украинцы. В общем служба поддержки компании TransferGo общается на 9 языках, а сервисом уже пользуются более 2,5 миллиона человек по всему миру.
Ирина сама использует сервис, в частности пересылает деньги родителям в Кривой Рог и оплачивает коммунальные услуги в Украине. Девушка ценит TransferGo за возможность мгновенных переводов, доступность и удобство их мобильного приложения.
Семья Ирины часто пользуется услугами сервиса TransferGo / Фото Ирина Воляк