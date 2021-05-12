Мужчина ехал в Польшу на заработки. Наркотики украинец упаковал в бутылки и пакеты, которые пытался перевезти в карманах одежды, а также взял с собой несколько устройств для их употребления.

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Всего в житомирянина изъяли 400 граммов серо-зеленого вещества растительного происхождения. Кроме этого, мужчина также имел при себе сушеные грибы. Украинец сам признался пограничникам, что они содержат галлюциногены.

Изъятые вещи и предметы переданы сотрудникам Службы безопасности Украины, а также правоохранителям направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Мужчине грозит уголовное производство по статье 305 Уголовного кодекса Украины, а именно "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

В житомирянина изъяли запрещенные вещества: фото Государственной пограничной службы Украины