Украинец в Польше разгромил помещение железной дороги: какое его ждет наказание

Несколько месяцев назад гражданин Украины устроил погром в помещениях, принадлежащих столичной железной дороге. Он разрушил результаты реставраций и ремонтных работ. Такой поступок не мог остаться безнаказанным.

После инцидента полиция долго не могла обнаружить злоумышленника. Но теперь, когда его личность установили, украинец ответит за совершенное по закону.

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Детальнее о поступке украинца и ответственности за совершенное

Несколько месяцев назад в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил отреставрированные помещения железной дороги. Стоимость ущерба оценили в 66 тысяч злотых (около 449 тысяч гривен). Злоумышленник повредил:

подвесной потолок;

электрические и телекоммуникационные установки;

кондиционер;

систему вентиляции;

компьютеры;

дверь;

жалюзи.

Найти виновного было сложно из-за того, что у украинца не было постоянного места жительства. Но на месте преступления мужчина забыл некоторые личные вещи. Именно этот момент и помог полицейским установить личность преступника.

Виновным оказался гражданин Украины. Его задержали и предъявили обвинения в умышленном повреждении имущества. Украинцу грозит заключение на срок до 5 лет.