Как бесплатно полететь в Канаду: украинцам предлагают 300 билетов из Европы

В Канаде для граждан Украины работает специальная программа экстренного переезда CUAET. Также международные фонды продолжают организовывать специальные авиарейсы и предоставлять бесплатные авиабилеты в Канаду для украинских беженцев.

Ukraine2Canada предоставляет украинцам бесплатные билеты в Канаду

Так, фонд Ukraine2Canada предоставляет украинцам бесплатные билеты в Канаду каждые две недели. В этот раз регистрация откроется 17 января. Рассказываем, каковы условия участия в программе.

Читайте также Лоукостер Wizz Air анонсировал старт 5 новых рейсов из Италии

Получить билеты от фонда можно на странице официального сайта. Регистрация откроется 17 января в 17:00 по украинскому времени.

Если вы надеетесь получить билеты, обязательно выполните все квалификационные требования перед подачей заявки и, пожалуйста, подготовьте всю документацию; свободные места обычно заполняются в течение первого часа,

– предупреждают в организации.

Полученные заявки будут рассмотрены и проверены. Бесплатные билеты будут выдаваться в порядке живой очереди. Следует заметить, что начальная дата вашего путешествия будет не раньше, чем через 30 дней с даты подачи вашей заявки, то есть не быстрее 17 февраля.

Для того чтобы пройти отбор, следует соответствовать критериям:

один из членов семьи должен иметь разрешение на поездку в Канаду (CUAET);

конечной точкой должна быть Канада;

внести всех родственников в одну заявку;

начальная дата поездки – в течение 60 дней с даты подачи заявки.

После подачи заявки вы получите подтверждение по электронной почте. Это не подтверждение того, что у вас есть билет, а только то, что ваша заявка получена. Обратите внимание, что заполнение заявки не подтверждает получение билетов. Если ваша заявка будет одобрена, MOSAIC свяжется с вами и предоставит дальнейшие инструкции.

Туристический фонд Ukraine2Canada реализует программу предоставления украинцам 300 бесплатных билетов в Канаду совместно с правительством страны. Вылеты могут быть из разных городов Европы.

Беженцы из Украины смогут получить постоянный статус в Канаде

Беженцы из Украины, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, заработавшей из-за полномасштабной российско-украинской войны, смогут при желании получить постоянный статус.

В 2022 году в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. Вместе с тем с середины марта прошлого года федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от граждан Украины.