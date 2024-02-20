Больше не будет действовать: Британия закрыла одну из двух программ для въезда украинских беженцев

В Великобритании больше не действует Программа помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) - одна из двух программ легального въезда украинцев, которые бегут от полномасштабной войны. С 19 февраля ее закрыли.

Прием заявок по программе прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени. Эта программа позволяла украинцам въезжать в Британию при условии, что у них здесь живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих 3 лет.

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Великобритания закрыла программу "Ukraine Family Scheme"

Участникам программы "Ukraine Family Scheme" было предложено подать заявку на участие в спонсорской программе "Homes for Ukraine". Эта инициатива позволяет британским гражданам принимать украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, заканчивается в марте 2025-го – то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Противоречивое решение британского правительства закрыть украинскую семейную программу вызвало критику со стороны британских юристов. Высказывается беспокойство относительно влияния на уязвимых лиц, таких как пожилые люди или инвалиды, которые могут не иметь доступа к альтернативным схемам поддержки.

Великобритания закрыла программу "Ukraine Family Scheme" / Фото Unsplash

Критики утверждают, что британские спонсоры могут сталкиваться с трудностями в обеспечении необходимого ухода за членами своих семей, которые находятся под их опекой.

Британское правительство продолжает адаптировать и развивать визовые схемы, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и стабильность,

– пояснил представитель МВД Британии.

По официальным данным, с марта 2022 года в Британию прибыли более 200 000 украинцев, которым выдали визы по упомянутым двум схемам.

Украинцы смогут оставаться в Британии до 2026-го

Украинцы, которые прибыли на территорию Великобритании, спасаясь от российской агрессии, смогут оставаться там как минимум до 2026 года. Страна уже приняла соответствующее решение.

Согласно новой схеме продления виз, украинцы смогут находиться на территории Великобритании до сентября 2026 года. Для этого необходимо получить 18-месячную визу.