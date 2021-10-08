Украинцы завоевали бронзу на военном чемпионате в Польше

В Польше завершился региональный военный чемпионат по спортивному ориентированию. На нем украинцы показали отличные результаты.

Событие происходило под эгидой Международного совета военного спорта. Сборная Вооруженных сил Украины завоевала бронзу.

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Подробнее о чемпионате

В упорной борьбе сборная команда Вооруженных Сил Украины заняла третье общекомандное место,

– сообщили в пресс-службе ГШ ВСУ.

Напомним, что чемпионат проходил с 4 по 8 октября в польском городе Любиковко. В нем приняли участие 8 команд из 7 стран. Так, среди участников собрались 70 спортсменов-военнослужащих из:

Польши;

Франции;

Литвы,

Латвии;

Турции;

России;

Украина.

В состав украинской команды вошли военнослужащие: