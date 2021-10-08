Украинцы завоевали бронзу на военном чемпионате в Польше
8 октября 2021 , 14:56Читати новину українською
Источник:Новинарня
В Польше завершился региональный военный чемпионат по спортивному ориентированию. На нем украинцы показали отличные результаты.
Событие происходило под эгидой Международного совета военного спорта. Сборная Вооруженных сил Украины завоевала бронзу.
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Подробнее о чемпионате
В упорной борьбе сборная команда Вооруженных Сил Украины заняла третье общекомандное место,
– сообщили в пресс-службе ГШ ВСУ.
Напомним, что чемпионат проходил с 4 по 8 октября в польском городе Любиковко. В нем приняли участие 8 команд из 7 стран. Так, среди участников собрались 70 спортсменов-военнослужащих из:
- Польши;
- Франции;
- Литвы,
- Латвии;
- Турции;
- России;
- Украина.
В состав украинской команды вошли военнослужащие:
- Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;
- Воздушного командования "Юг".