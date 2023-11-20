Тоска по дому или обучение: что побуждает украинских беженцев возвращаться из-за границы

Каждый пятый украинец, возвращающийся в страну из-за границы, планирует остаться надолго или навсегда. Но до сих пор более половины (54%) беженцев прибывают на короткое время.

Отчет Международной организации по миграции (МОМ) дает ответ на вопрос, что именно побуждает украинцев возвращаться домой, несмотря на войну. Беженцев из Украины об этом расспросили во время пересечения границы с Молдовой.

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Поездка домой

МОМ провела опрос украинцев на пограничных пунктах пропуска с Молдовой. Исследование проводилось с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Беженцы рассказали о своих намерениях, основных проблемах и потребностях.

Через украинско-молдавскую границу возвращались больше всего украинцев из Молдовы, Румынии и Турции. Также люди ехали из Болгарии, Германии, Израиля, Польши и Франции. Больше всего украинцев были родом из Киевской, Николаевской и Одесской областей. 92% респондентов ехали в свой родной регион, а остальные – в Киев, Одесскую и Винницкую области.

Среди 2 855 опрошенных было 95% женщин. Средний возраст респондентов – 42 года.

Планируют ли украинцы оставаться надолго и с какой целью

21% участников опроса ответили, что намерены остаться в Украине надолго. Около половины (47%) ехали домой, чтобы воссоединиться с семьей. Вот главные причины возвращения украинцев надолго:

воссоединение с семьей;

тоска по дому;

посещение родственников;

продолжение обучения;

визит к врачу;

возобновление документов.

54% опрошенных возвращались в Украину на период до 30 дней. Среди причин выезда они называли следующие:

встреча с семьей;

возобновление документов;

проверка недвижимости;

визит к врачу;

помощь родственникам или друзьям.

При этом финансовая помощь для возвращения домой потребовалась 22% респондентов. Также среди главных проблем люди называли потребность в медицинской помощи и долгосрочном жилье.

Украинцы готовы ехать из Европы в Украину, чтобы посетить врача

Тысячи украинцев, получивших временную защиту за границей, совершают короткую поездку домой, чтобы записаться к врачу. Медицинская помощь в Украине более доступна. Также дома нужно меньше ждать приема специалиста.

Агентство ООН по делам беженцев выяснило, что 39% беженцев ездили из Европы в Украину, чтобы уладить дела с документами, увидеть семью или посетить врача.

Многие украинцы признались, что разочаровались в европейской системе здравоохранения. Смущает не только долгое ожидание приема, но и качество предоставляемых услуг. Потому украинцы готовы преодолевать тысячи километров, чтобы попасть к специалисту в Украине.

Немаловажный фактор, безусловно, стоимость лечения. Большинство медуслуг в Европе застрахованным гражданам оказывают бесплатно, но стоматологическая или специализированная помощь там очень дорогая.