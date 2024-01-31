Сколько украинцев хотят вернуться домой из-за границы: в ООН ответили

В ООН назвали цифру, сколько беженцев хотят вернуться в Украину. В организации ссылаются на последние опросы украинцев за границей.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью "Укринформу" рассказал о достаточно большом количестве переселенцев, желающих вернуться на родину. Речь идет о 60 – 80% украинцев, временно выехавших за границу из-за войны.

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60 – 80% хотят вернуться

Верховный комиссар ООН отметил, что по состоянию на сейчас в Европе находятся более 6 миллионов беженцев. ООН каждый год или полгода проводит обширные опросы среди переселенцев. На этот раз их в очередной раз спросили, планируют ли они возвращаться.

Процент беженцев, которые говорят нам, что хотят вернуться в Украину, все еще чрезвычайно высок от 60 до 80%. Как мы поддержим их? Поскольку продолжается война, многие говорят что не могут вернуться, но мы должны думать, как помочь людям это сделать. Мы не хотим никого заставлять,

– ответил Филиппо Гранди.

В Организации Объединенных Наций считают, что украинскому правительству необходима сильная стратегия для возвращения своих граждан из-за границы.

И даже по возвращении дела у беженцев не будут такими радужными. Правительству нужна хорошая стратегия в этом вопросе,

– подчеркнул представитель ООН.

Страны Европы мотивируют украинцев возвращаться

Ресурсы европейских государств, принимающих украинских беженцев, ограничены. Поэтому правительства стран рассматривают разные варианты, которые могут мотивировать переселенцев возвращаться в безопасные регионы Украины. О планах материально стимулировать украинцев к возвращению недавно объявили в Чехии, Норвегии и Финляндии. Что конкретно предлагают эти государства – читайте в этом материале.

Еще раньше о планах платить переселенцам за выезд говорили в Швейцарии и Ирландии. Больше о предложениях этих двух государств можно узнать по ссылке.

А в Нидерландах депутаты одной из партий начали дискуссию о том, можно ли возвращать беженцев в относительно безопасные западные области Украины. Предложение коллег подвергли критике другие депутаты парламента Нидерландов. Они напомнили, что ракетные обстрелы достигают и западных регионов.