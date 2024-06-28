Пока Париж "закрыт" на игры: какой город Франции идеален для посещения в июле

В 2024 году летние каникулы в Париже – не лучшая идея. Город принимает Олимпийские игры. Поэтому туристам, которые мечтают провести отпуск во Франции, рекомендуют посетить Бордо.

Город Бордо расположен в Новой Аквитании. Его легендарная история началась еще за три века до нашей эры. Тогда на той территории жили племена кельтов. Сейчас Бордо охотно делится своими легендами и поражает туристов красотой своих дворцов, рассказывает Закордон 24.

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Что стоит увидеть в Бордо

Бордо – один из лучших вариантов для тех, кто хочет увидеть Францию вне Парижа. Город называют настоящей столицей вина. В местных ресторанах можно попробовать его уникальные виды. Иногда в Бордо специально приезжают в так называемые "винные туры". Кроме того, в городе работает целый музей "Город вина".



Бордо сравнивают с Веной и Парижем / Unsplash

На знакомство с городом стоит выделить минимум 3 – 4 дня. Бордо имеет немало архитектурных памятников, которые поражают до глубины души. В частности, все дороги туристов ведут к Собору Сен Андре. Историки отмечают, что его старейшая часть возведена еще в XI веке.

Также must have в Бордо – увидеть Порт Кайо. Эти легендарные ворота возвели в лучших традициях Ренессанса после того, как король Карл VII завоевал королевство Неаполь.

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