Сотни украинских беженцев в Великобритании могут оказаться на улице: что произошло

302 семьи украинских беженцев подали заявки о потере жилья в регионе Восточный Мидленд. Британские власти пытаются разобраться с проблемой и предлагают украинцам поиск новых спонсоров.

Сотни украинских беженцев в Великобритании рискуют остаться без жилья. В прошлом году власти королевства запустили программу Homes for Ukraine, чтобы помочь переселенцам, сбежавшим от войны в Украине. Правительство Британии разрешило украинским семьям переехать в страну при наличии спонсора – британца, который может предоставить место жительства на полгода и дольше. Благодаря этой программе тысячи украинцев переехали в Восточный Мидленд. Но спустя год некоторые спонсоры не смогли больше предоставлять им убежище.

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Местные власти Великобритании пытаются быстро решить проблему для 302 семей и подыскать новых домовладельцев, готовых принять украинцев. Если это не удастся быстро сделать, обещают обеспечить беженцев временным жильем или оказать поддержку для самостоятельных поисков размещения.

Что говорят британцы

Граждане Великобритании откликнулись на программу Homes for Ukraine и принимали у себя украинцев с весны 2022 года. Тысячи украинцев воспользовались этой программой, чтобы найти убежище у спонсоров из Восточного Мидленда. Но некоторым домовладельцам стало непросто принимать у себя украинские семьи в течение года и более. Потому они решают не продолжать участие в программе.

Это не может продолжаться вечно. Мы почувствовали, что пора вернуть нашу вторую спальню. Мы не можем пригласить внуков к себе в гости. Время с украинскими беженцами было прекрасным, я буду по ним скучать,

– поделился британец Роджер Анскомб, который в прошлом году поселил в своем доме украинскую семью.

Тысячи спонсоров, которые приняли украинских переселенцев в Восточном Мидленде, проявили себя с лучшей стороны: открыли двери своих домов для незнакомых людей в беде. Британцы всячески помогали украинцам пережить сложные времена и адаптироваться в новой среде. Но у каждой семьи спонсоров могут быть свои причины, чтобы не продолжать участие в программе Homes for Ukraine. В такой ситуации на помощь украинцам приходят городские власти, которые помогают подыскать новое жилье.