Только 13%: беженцы не планируют возвращаться в Украину из одной из счастливых стран
Источник:Международная Организация по Миграции
Швеция регулярно входит в рейтинг самых счастливых стран мира. И местные жители, и иностранцы отмечают, что жить там очень комфортно. Опросы показывают, что большинство украинцев, которые переехали в Швецию, планируют там оставаться.
С 24 февраля 2022 года Швеция принимает украинцев. Большинство из них успешно интегрируется в жизнь страны.
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Сколько украинцев планируют вернуться из Швеции
Международная Организация по Миграции провела опрос в течение апреля – мая 2024 года. Участие в нем приняли более 3400 украинцев. Их ответы сравнили с результатами аналогичного опроса. В 2024 году желание вернуться изъявили лишь 13% украинцев. Между тем в 2023 этот показатель составлял более 26%.
Между тем по состоянию на 2024 81% опрошенных не изъявляют желания переселяться куда-то из выбранного сегодня места. Улучшилась и ситуация с изучением языков. Уже почти 50% опрошенных могут свободно разговаривать на шведском языке.
Какие проблемы имеют украинцы в Швеции
В то же время украинцы выделяют ряд проблем, которые не дают спокойно интегрироваться в рынок труда. В частности, говорится о том, что:
- нет релевантных вакансий по месту жительства;
- нет необходимых квалификаций или их признания;
- имеется определенная дискриминация;
- сложно совмещать уход за близкими и работу;
- состояние здоровья мешает найти работу мечты.