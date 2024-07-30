Только 13%: беженцы не планируют возвращаться в Украину из одной из счастливых стран

Швеция регулярно входит в рейтинг самых счастливых стран мира. И местные жители, и иностранцы отмечают, что жить там очень комфортно. Опросы показывают, что большинство украинцев, которые переехали в Швецию, планируют там оставаться.

С 24 февраля 2022 года Швеция принимает украинцев. Большинство из них успешно интегрируется в жизнь страны.

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Сколько украинцев планируют вернуться из Швеции

Международная Организация по Миграции провела опрос в течение апреля – мая 2024 года. Участие в нем приняли более 3400 украинцев. Их ответы сравнили с результатами аналогичного опроса. В 2024 году желание вернуться изъявили лишь 13% украинцев. Между тем в 2023 этот показатель составлял более 26%.

Между тем по состоянию на 2024 81% опрошенных не изъявляют желания переселяться куда-то из выбранного сегодня места. Улучшилась и ситуация с изучением языков. Уже почти 50% опрошенных могут свободно разговаривать на шведском языке.

Какие проблемы имеют украинцы в Швеции

В то же время украинцы выделяют ряд проблем, которые не дают спокойно интегрироваться в рынок труда. В частности, говорится о том, что:

нет релевантных вакансий по месту жительства;

нет необходимых квалификаций или их признания;

имеется определенная дискриминация;

сложно совмещать уход за близкими и работу;

состояние здоровья мешает найти работу мечты.