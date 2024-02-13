Тысячи малышей: сколько украинцев родилось в Польше в 2023 году
Источник:Ukrayina.Pl
В Польше продолжается снижаться рождаемость. В 2023 году там появилось на свет меньше всего детей еще со времен окончания Второй мировой войны.
Всего на территории Польши родились более 270 тысяч малышей. Из них 15 тысяч – младенцы-иностранцы.
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Среди детей иностранцев больше всего в Польше родилось украинцев – 13,7 тысяч. Кроме того, в Польше родились:
- 775 белорусов;
- 188 вьетнамцев;
- 161 грузин;
- 160 индийцев;
- 141 россиянин;
- 111 молдаван.
СМИ напоминают, что ребенок, родившийся в Польше, может получить гражданство только в одном случае: если отец или мама имеет польский паспорт.
Из каких областей больше всего украинцев приехало в Польшу
В Польше сообщили, что в конце 2023 года количество официально трудоустроенных украинцев составляло 750 000 от 1 125 000 всех работников-иностранцев. Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal опубликовали данные, из каких областей украинцы приехали на территорию Польши.
Статистика такова:
- Днепропетровская – 9,82%;
- Хмельницкая – 6,8%;
- Ивано-Франковская – 6,3%;
- Львовская – 6,05%;
- Волынская – 5,79%;
- Ровенская – 5,79%;
- Харьковская – 5,29%;
- Житомирская – 5,29%;
- Винницкая – 4,53%.
Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие люди были вынуждены уехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности,
– заявили в Gremi Personal.
В 2022 году в Польшу приехало больше всего украинцев именно из областей, размещенных в близости к боевым действиям.