Бесплатное жилье для украинцев в Польше: сколько времени еще будет действовать программа

Беженцы, бегущие от войны в Украине, неукоснительно выбирают Польшу как место убежища. Значительная часть этих лиц проявляет интерес к продолжительности предоставленного бесплатного жилья.

Сколько будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше

Недавно правительство Польши объявило о продлении программы компенсации "40+" для размещения украинских беженцев. Эта программа, направленная на оказание поддержки тем, кто пострадал от текущего кризиса, теперь будет действовать, по крайней мере, до 4 марта 2024 года.

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В рамках новой инициативы, известной как программа "40+", правительство предлагает финансовую компенсацию лицам, предоставившим жилье беженцам из Украины. Согласно этой программе, владельцы жилья или арендаторы имеют право получить возмещение в размере 40 злотых (9 евро) в день, что покрывает расходы на проживание и основное питание. Например, в случае оставшейся в месяц женщины с двумя детьми владелец дома получит в общей сложности 3 600 злотых (805 евро) компенсации. Кроме того, украинцы имеют возможность бесплатно проживать в польской семье или гостинице (хостеле) максимум на 120 дней. Также лица, отнесенные к социально незащищенным группам, имеют право на бесплатное получение жилья на неопределенный срок, без каких-либо временных ограничений. 22 августа 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявления о назначении денежной компенсации "40+" за предоставление жилья беженцам. В документе указано, что право на получение компенсации продлено до 4 марта 2024 года.

Что еще нужно знать о "40+"?

На компенсацию по программе "40+" имеют право украинцы, работающие в Польше и арендующие жилье, если предоставляют его беженцам.

Разместить новоприбывших украинцев бесплатно поляки предлагают в группах в соцсетях. Также предложения проживания по программе "40+" в отелях в Польше публикуют на украинских сайтах бесплатных объявлений.

По правилам средства выплачиваются владельцам жилья постфактум и после проверки условий проживания беженцев. Владелец жилья не имеет права брать с них дополнительные оплаты.