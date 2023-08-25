Обращаются гораздо меньше: сколько украинцев получили виды на жительство в Польше

С апреля проживающие в Польше украинские беженцы получили возможность подать заявление на получение разрешения на временное проживание вместо временной защиты. Этот значительный шаг к легализации дает множество преимуществ для пострадавших.

В 2023 году заметно сократилось количество украинцев, обращающихся за видами по сравнению с предыдущим годом.

Читайте также Запретные вещи больше не выбрасывают: аэропорт Варшавы запустил уникальную услугу

Почти вдвое меньше видов на жительство, чем в прошлом году

Согласно официальным данным, за первые 8 месяцев 2023 количество разрешений на проживание, выданных гражданам Украины в Польше, уменьшилось. За этот период было выдано примерно 131,4 тысячи видов на временное или постоянное проживание по сравнению с 227,5 тысячи разрешений, выданных за тот же период 2022 года.

В то же время уменьшилось количество отказов или прекращение рассмотрения заявлений на получение вида на жительство. С начала 2023 года таких дел было 7,7 тысячи, что значительно меньше 24,7 тысячи негативных решений, зафиксированных за аналогичный период 2022 года.

Такая статистика связана с тем, что украинцы реже обращались за видами на жительство. Если в 2023 году граждане Украины подали в Польше 185,4 тысячи заявлений на получение карт избитую, то за 8 месяцев 2022 года – 321,1 тысячи.

Кто может получить вид на жительство и каковы его преимущества?

С 1 апреля украинские беженцы, имеющие статус временной защиты, имеют право подать заявление на получение карты побита, которая дает им вид на временное проживание. Это предоставляет таким лицам свободу путешествовать по другим европейским странам и гарантирует возможности трудоустройства в течение трех лет.

Получить вид могут только:

официально трудоустроены граждане Украины;

те, кто выполняет в Польше высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, работники IT-сферы);

граждане Украины, открывшие предпринимательскую деятельность.

Заявление подают воеводе в уженд воевудский по месту жительства.

Согласно последним обновлениям было отмечено, что беженцы, отвечающие всем необходимым критериям, могут получить вид на жительство на срок до трех лет. Даже если беглец от войны не полностью отвечает требованиям, но намерен работать, ему все равно выдадут временное удостоверение личности, но на один год. Следует отметить, что законодательство гарантирует, что отказов не будет.

После получения положительного решения относительно их заявки на разрешение на проживание у беженцев больше не будет временной защиты, но сохранят свои права и привилегии, то есть льготы.