Украинцы за границей смогут получать некоторые госвыплаты почтовыми переводами: как это будет

Граждане Украины теперь получат возможность получать пенсии и другие социальные выплаты почтовыми переводами. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также Сколько украинцев так и не вернулись в Украину с начала войны: новые данные

С целью обеспечения большего удобства для проживающих за пределами страны украинцев АО "Укрпочта" анонсировало новый проект, упрощающий международные почтовые переводы для выплаты пенсий и денежной помощи.

В рамках экспериментального проекта предусмотрено осуществление выплат международным почтовым переводом АО "Укрпочта" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины,

– отметили в Минреинтеграции.

Эта инициатива направлена на упрощение процесса для лиц, ранее возлагавшихся на получение своих финансовых выгод через традиционную почту, особенно тех, кто не имеет банковских счетов в уполномоченных финансовых учреждениях.

Как пользоваться новой услугой?

Для получения таких выплат за пределами Украины необходимо будет послать в АО "Укрпочта" соответствующее заявление в бумажной или электронной форме. Международный почтовый перевод будет доставлен в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление.

В первую очередь воспользоваться услугой по выплате и доставке пенсий или денежной помощи смогут украинцы в Польше, получатель получит выплату в польских злотых. При необходимости эксперимент будет введен и в других странах. Такая услуга будет бесплатной.

Подать заявление для получения выплат почтовыми переводами можно одним из следующих способов:

заполнить соответствующую онлайн-форму на вебсайте "Укрпочты";

заполнить заявление в бумажном виде (пример доступен здесь) и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", улица Крещатик, 22, город Киев, Украина, индекс 01001 (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, Ukraine, 01001). Обязательно указать на конверте "пенсия переводом".

Международные почтовые переводы будут доставляться по адресу, на котором находится заявитель, один раз в месяц, следующий месяц после подачи заявки. Оплата будет производиться в валюте страны, где находится получатель.

Как получить пенсию и денежные выплаты за границей / Фото minre.gov.ua

Пенсия за границей: какие страны выбрать

Когда мы говорим об украинских беженцах, на ум преимущественно приходят мамы с детьми или молодежь. Однако в результате полномасштабной войны, Украину также покинули около полумиллиона пенсионеров, которым уже в почтенном возрасте пришлось начинать все сначала.