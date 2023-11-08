Мест почти не осталось: в какой стране ЕС резко растет количество украинских беженцев

Поток украинских искателей приюта в Нидерландах постоянно растет. Значительная часть беженцев ранее проживала в других европейских странах.

Из-за большого потока людей мест в приютах уже не хватает. При этом прибывают люди не только из Украины.

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В Нидерланды прибывает немало украинцев

Число украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды, продолжает расти. Но наблюдается заметное увеличение количества украинцев, прибывающих не только из Украины, но и из разных европейских стран, в частности, из Польши.

С 26 августа по 27 октября в центральный пункт регистрации украинцев Jaarbeurs прибыли 2 345 человек:

больше всего приехали непосредственно из Украины – 1 606 человек;

Польши – 353 беженца;

316 украинцев приехали из других стран.

Из-за немалого потока беженцев дефицит жилья стал актуальной проблемой. Последние данные показывают, что приюты, предназначенные для экстренного размещения, работают с заполненностью 99,3%. Примечательно, что в Нидерландах проживает примерно 102 000 украинцев, 83 000 из которых проживают в муниципальных приютах.

Поиск работы – одна из причин приезда

Украинцы сначала ехали в Нидерланды в поисках безопасности, а теперь все чаще с намерением работать. В стране наблюдается всплеск прибытия украинских мужчин от 18 лет. Многие из них проживали в Европе в течение длительного периода времени.

Директор по безопасности Утрехтского региона Яап Донкер заявил, что страна "беспокоится, останется ли место для уязвимых категорий лиц. Поскольку приток идет настолько быстро, что не справляются в национальном масштабе".

Сначала мы видели многих женщин с детьми. В последнее время появились и мужчины. Конечно, наши сердца обращены к наиболее уязвимым слоям населения,

– заметил он.

Значительное количество лиц мужского пола по прибытии сразу запрашивает идентификационный номер, поскольку это необходимое условие для трудоустройства. Около трети людей, регистрируемых для поиска работы, раньше жили в другой стране длительное время.

В Нидерланды прибывает в поисках работы немало украинцев, в том числе мужчин / Фото UnSplash

Где больше всего трудоустроенных украинцев?

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста в:

Польши – 65%.

Великобритании – 61%,

Швеции – 56%.

Литве – 53%.

Чехии – 51%.

Дании, Нидерландах и Эстонии – 46%.

Франции – 33%.

В то же время в Швейцарии и Италии зафиксирован самый низкий уровень занятости среди трудоспособных беженцев всего 19%.

В то же время, несмотря на образование выше среднего, украинские беженцы в основном ограничены возможностями низкоквалифицированной работы.