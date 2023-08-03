Нидерланды лишают права пребывания украинских беженцев: но не всех

Утратят право на пребывание беженцы, не имеющие украинского гражданства. Для легального проживания в Нидерландах им нужно будет обратиться за международной защитой.

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Отмечается, что Нидерланды предоставили временную защиту более 2 000 беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства. Так, с 4 сентября 2023 года большинство из них лишатся права на пребывание в стране ЕС.

Этим беженцам из третьих стран нужно будет покинуть Нидерланды или попросить о международной защите.

Такая мера вынуждена, потому что в Нидерланды прибывают не только украинцы, но и иностранцы, которые учились или работали в Украине. Как правило, это выходцы из африканских стран. Впоследствии Нидерланды заметили, что беженцы из третьих стран стали пользоваться возможностью и перестали предоставлять убежище людям без украинского гражданства.

В начало июля в стране оставалось 2 300 таких беженцев. Им разослали письма и предложили подать заявления на международное убежище (статус беженца вместо временной защиты) или добровольно вернуться в свою страну. За добровольное возвращение власти предлагали компенсацию в 2 000 евро.

Откликаются ли беженцы на такое решение?

Впрочем, за месяц предложением получить международное убежище воспользовались всего 500 человек – они переехали в специальные центры. Большинство граждан третьих стран не обратилось за компенсацией в обмен на выезд из страны. Некоторые студенты, которые изучали медицину в Украине, пытаются самостоятельно оформить учебную или рабочую визу и найти жилье.

В правительстве разрабатывают инструкции, как муниципалитетам иметь дело с этой группой беженцев из Украины: позволят ли им жить в муниципальных центрах для украинцев, или сотни людей окажутся на улице.

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