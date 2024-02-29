Молдова продлила временную защиту для украинцев: детали

Молдова продлила действие временной защиты на территории страны для украинцев. Срок действия защиты продлен еще на год.

Отмечается, что защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

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Молдова продлила временную защиту для украинцев

Лица, которые пользуются временной защитой в Молдове, будут иметь право работать на территории страны без получения права на временное проживание с целью трудоустройства, при условии, что они зарегистрированы в территориальном подразделении Национального агентства по занятости, в радиусе которого они проживают.

Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 года и заканчивая 1 марта 2025 года,

– говорится в сообщении.

Сейчас на территории Молдовы находятся более 116 000 перемещенных лиц из Украины. Почти 39 000 из них прошли предварительную регистрацию для получения временной защиты, а более 30 000 уже получили документы, удостоверяющие личность.

Напомним, в прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи – в феврале, апреле и сентябре – преимущественно для нужд украинской армии. Также в июне 2023 года Молдова отправила 8 грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 000 евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины Новой Каховки.

Правительство Португалии продлило действие временной защиты для украинцев

Португалия продлила действие временной защиты для украинцев до конца года. Постановление, которое было принято 22 февраля, обеспечит дальнейшую поддержку гражданам Украины, проживающих в этом государстве.

Это решение знаменует собой значительное изменение, поскольку виды на жительство были продлены на 10 месяцев, вместо предыдущих 6-месячных продолжений, как предыдущие два раза.