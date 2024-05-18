Будто телепортировалось из сказки: какой город Германии – лучший вариант для туристов

Немецкий город Мюнхен – отличный вариант для туристов, которые хотят провести выходные в самом сердце старой доброй Европы. Он – удобный, безопасный и фантастически красивый.

Германия – одна из самых комфортных стран для туризма. Каждый путешественник найдет город себе по душе: шумный драйвовый Берлин, камерный и готический Эрфурд, старинный Нюрнберг, который будто телепортировался из сказок Братьев Гримм. Без сомнения, must visit – баварский Мюнхен. Закордон 24 рассказывает, что там стоит увидеть.

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Почему стоит посетить Мюнхен

Мюнхен считается суперудобным для путешественников. Город имеет прекрасно развитую туристическую инфраструктуру. Кроме того, жизнь там – очень комфортная: транспорт не опаздывает, везде обустроены пешеходные и велодорожки, вечер всегда можно провести на природе в одном из местных парков, а после наступления темноты на улицах – не страшно.



Мюнхен сохранил атмосферу старины / Unsplash

Стоит заметить, что Мюнхен – один из самых безопасных городов. В частности, для женщин, которые отправляются в соло-путешествие. Мюнхен имеет низкий уровень преступности. Хотя, конечно, с вещами стоит быть максимально осторожными, ведь от карманников никто не застрахован.

Благодаря своим музеям, галереям и театрам Мюнхен получил славу культурной столицы Германии. Также в городе происходит Октобер-фест – один из самых известных фестивалей Европы.

Находясь в Мюнхене, стоит посетить: