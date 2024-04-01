Украинцы из других стран ЕС массово переезжают в Германию: в чем "секрет" страны

Германия по состоянию на март 2024 стала страной, в которой зарегистрировано больше всего украинцев со статусом временной защиты. Убежище там нашли уже 1 270 150 беженцев.

По данным Евростата, сейчас на территории ЕС находятся 4,3 миллиона украинцев. Из них 29,5% – находятся в Германии. В частности, туда переезжают беженцы из других стран. Детали рассказал Ростислав Сукенник – председатель Объединения Украинских Организаций в Германии.

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В частности, в Германию переезжают украинцы из Польши (лидер по количеству беженцев) и Франции.

В частности, говорится об украинских беженцах, которые получают помощь и есть в системе социальной поддержки. Такие "перетекания" людей наблюдают. В то же время количество тех, кто приезжает в Германию из Украины – незначительное,

– говорится в сообщении.

Почему украинцы выбирают Германию

По словам Сукенника, большинство украинцев выбирают Германию благодаря качественной системе социальной защиты. На территории страны беженцев привлекают к различным видам деятельности. В частности, люди находят работу, начинают учиться, занимаются волонтерством. Чаще всего в Германию переезжают люди в возрасте до 35 лет.

Отмечают, что есть случаи, когда украинцы возвращаются в Украину, а потом снова едут в Германию. Такие переезды немцы называют "сезонными". Отмечают, что это – вполне нормальное явление.