Крошечное сказочное герцогство: почему стоит посетить Люксембург уже этим летом

Выходные в Европе – всегда отличная идея. И пока Франция принимает летние Олимпийские игры, а Испания и Италия страдают от аномальной жары, туристов ждет Люксембург.

Люксембург – одна из самых маленьких и самых безопасных стран ЕС. Летом она – лучший вариант для туристов. Все потому, что температура воздуха все равно не идет очень агрессивно "в плюсы", а путешественников – не так много как во Франции или Нидерландах, рассказывает Закордон 24.

Обратите внимание Бюджетные Мальдивы: где можно найти самые живописные европейские пляжи с кристальной водой

Что стоит увидеть в Люксембурге

Столицей герцогства Люксембург является одноименный город. Он основан около тысячи лет назад и сохраняет вайб старинной крепости. Туристы отмечают, что Люксембург завораживает и удивляет своей сказочностью: как будто попадаешь в любимый мультик от Disney.

Интересно, что в Люксембурге – бесплатный общественный транспорт. Это решение приняли несколько лет назад, чтобы бороться с пробками, и оно уже получило тысячи благодарных отзывов от местных и туристов.



Люксембург поражает своей сказочностью / Unsplash

Туристов призывают выделить себе время, чтобы просто прогуляться по улицам города, зайти в кафе на кофе и приобрести шоколад в местной кондитерской.

Кроме того, среди must visit локаций Люксембурга:

Собор Люксембургской Богоматери;

Замок Берг;

Замок Вианден;

Мост Адольфа.

К слову, из Люксембурга – очень легко добраться до других прекрасных городов Европы. В частности, дорога в Париж займет около 2 часов.