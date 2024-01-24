Более 30% своих доходов: сколько украинские беженцы вынуждены платить за жилье в Чехии

В Чехии значительное количество украинских беженцев самостоятельно несет на себе финансовое бремя жилищных расходов. Половина этих людей вынуждена тратить более 30% своего дохода, чтобы иметь крышу над головой.

В Праге такие расходы почти у 60% людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования пражского отделения Международной организации по миграции (МОМ), которое проводилось с августа по сентябрь 2023 года.

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Сколько украинских беженцев платят за жилье в Чехии?

Согласно статистикой Министерства внутренних дел, по состоянию на 21 января 2024 года, в Чехии находилось примерно 379 400 человек из Украины с визами временной защиты.

По данным опроса, 3 четверти респондентов оплачивали жилье самостоятельно. В общей сложности 56% людей проживали в арендованном жилье, остальные – в хостелах, общежитиях или гостиницах.

В среднем семья беглецов от войны отдает 17 200 чешских крон. (28 300 гривен) в месяц за аренду квартиры, а за комнату в общежитии – 8 300 чешских крон (13 600 гривен).

(28 300 гривен) в месяц за аренду квартиры, а за комнату в общежитии – 8 300 чешских крон (13 600 гривен). Наибольшая стоимость арендованного жилья составляла 38 000 чешских крон (62 600 гривен), наименьшая – 5 тысяч чешских крон (8 237 гривен).

арендованного жилья составляла (62 600 гривен), – 5 тысяч чешских крон (8 237 гривен). За комнату респонденты платили максимум 24 тысячи крон (39 120 гривен), а меньше всего – 1 000 крон (1 647 гривен).

При поиске жилья беженцы сталкивались со следующими проблемами:

нехватка квартир для аренды,

отсутствие средств на аренду и залог,

неоднократные отказы собственников жилья.

Украинские беженцы не могут претендовать на субсидию на жилье, только на гуманитарную помощь. Эту помощь получают только семьи с доходом ниже прожиточного минимума и установленными расходами на жилье.

Почти три пятых домохозяйств беженцев в Праге тратили более 30% своего дохода на жилье и почти половину — в другом месте. Они могли бы получить и субсидию на жилье, если бы могли ее подать,

– говорится в сообщении.

При этом отмечают, что доступ к чешской системе социальной помощи украинцам может быть открыт в следующем году после ее цифровизации и реформы льгот.

Трети беженцев не хватает доходов на ежедневные расходы

Трем из десяти беженцев не хватает доходов на ежедневные расходы. То же говорит и четверть тех, кто имеет работу. Поэтому нередко беженцы работают сверхурочно или без договора. Некоторые из опрошенных рассказали о кредитах. Наибольшую проблему с деньгами назвали люди старше 65 лет (87% опрошенных), две трети женщин с маленькими детьми и половина студентов.

Сколько украинские беженцы платят за жилье в Чехии / Фото Unsplash

Согласно данным опроса, 70% женщин и 79% мужчин работали. Более четверти людей возлагаются только на свои заработки. В общей сложности 15% – на деньги от власти, а 14% – на сбережения и помощь семье.

Напомним, с 1 января 2024 года в Чехии возросли компенсации на проживание для украинцев из уязвимых категорий. Это повышение касается около 66 000 граждан.