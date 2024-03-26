Без Праги: куда поехать в Чехии на выходные, чтобы фантастически провести время

Чехия – очень красивая европейская страна. Кроме того, она активно поддерживает украинцев и с 24 февраля приютила сотни тысяч людей. Поэтому спланировать выходные в Чехии, ознакомиться с ее городами и узнать больше о культуре – отличная идея.

Конечно, все дороги ведут в Прагу. Чешская столица регулярно оказывается в топах самых красивых и безопасных европейских городов. Кроме того, она – довольно бюджетная для туристов. Однако в Чехии есть и много других must visit городов. Закордон 24 рассказывает, куда отправиться в Чехии.

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Какие города стоит посетить в Чехии

Чешский Крумлов – средневековая сказка на Влтаве. Каждый дом в центре города – историческая достопримечательность. Посещая его, как будто телепортируешься в древнее прошлое. Местные жители очень уважают его. Ежегодно там проходит праздник Пятилепестковой Розы. Мужчины переодеваются в рыцарей, а женщины примеряют наряды средневековых дам. В этот день в Чешском Крумлове – возможно все: пожить в другой эпохе, стать представителем другой профессии, влюбиться или понять, что машину времени уже изобрели.

Кроме того, туристам рекомендуют посетить: местный замок – второй по величественной в Чехии (первый – легендарный Пражский Град) и костел Святого Вита.



Чешский Крумлов – один из самых уютных городов Европы / Unsplash

Брно – моравский город из легенд. Или еще – город студентов. Сюда съезжается молодежь из разных уголков мира. Сейчас в Брно функционируют 5 университетов. В частности, в них учатся и украинцы.

Местные жители просто обожают фестивали, поэтому в Брно всегда что-то происходит: от реконструкций важных для жизни города событий до ароматного праздника кофе. Визитной карточкой города является Ignis Brunensis – фестиваль фейерверков. Традиционно его проводят в конце мая или в начале июня.



Уникальную атмосферу Брно чувствуешь сразу / Unsplash

Туристам рекомендуют:

посетить замок Шпилберк, расположенный на холме;

прогуляться по площади Свободы, которую в народе еще называют "рождественской";

посетить собор Святых Петра и Павла (кстати, благодаря его колокольне Брно называют "городом неправильного времени".



Брно хранит так много легенд / Unsplash

Кутна Гора – дом серебра. Во времена Средневековья именно там был один из крупнейших центров добычи серебра. Впоследствии городок стал настоящим украшением Богемского королевства. В Кутной Горе построили Собор Святой Варвары. Он поражает своей архитектурой и смело конкурирует с крупнейшими святынями Праги.

Кроме того, именно в Угловой Горе расположена "Костница" – готическая легенда Европы.



"Костница" в Кутной Горе / Globeguide.ca

Местный храм украсили костями умерших от чумы. В частности, из костей выложили герб семьи князей Шварценберг, которые выкупили эти земли. Век за веком "Костница" как магнит притягивает поклонников готической атмосферы из разных уголков мира.