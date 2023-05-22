Украинцы в Румынии: проблемы с поиском работы и языковой барьер

22 мая 2023, 13:15
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Источник:

Relief Web

Украинцы рассказали, с какими трудностями чаще всего сталкиваются в Румынии. Международная организация по миграции опросила беженцев и определила их главные потребности и проблемы.

В Румынии исследовали, как украинские беженцы смогли интегрироваться в жизнь страны за время войны. Многие уже нашли постоянную работу и устроили детей в школы. Но некоторые до сих пор не могут трудоустроиться и беспокоятся из-за незнания языка. Результаты опроса читайте в материале.

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Эксперты определили, насколько украинцам удалось адаптироваться в Румынии и наладить свою жизнь. 86% беженцев из Украины обратились за временной защитой. В службах здравоохранения зарегистрировались две трети – 61%. А местные школы посещает рекордное количество украинских детей – 91%. Это одно из обязательных условий для получения выплат на питание. Трудоустроились половина беженцев – 51%, а до сих пор ищут работу – 24%.

Проблемы украинцев в Румынии

Опрошенные беженцы назвали свои потребности:

  • финансовая поддержка – 57%;
  • информация – 51%;
  • медицинские услуги – 50%;
  • санитарно-гигиенические средства – 39%;
  • продукты – 36%.

А своими проблемами украинцы в Румынии считают:

  • язык (74%);
  • трудоустройство (25%);
  • медицинские услуги (12%);
  • обучение детей в школе (10%).

Что для украинцев изменилось в мае

С 1 мая в Румынии изменилась схема поддержки украинских беженцев. Чтобы получать выплаты на жилье и питание, необходимо встать на учет в центр занятости и зарегистрировать детей в школах. Так власти страны пытаются стимулировать интеграцию украинцев в Румынии.

Автор: Яна Лепка