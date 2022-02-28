Украинцы в Праге могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта

Чтобы бесплатно передвигаться общественным транспортом в чешской столице, достаточно иметь украинский паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Таким образом в Праге хотят поддержать беженцев.

Об этом в фейсбуке сообщил вицемер города Адам Шейнгер. Он добавил, что понимает, как тяжело сейчас украинцы эмоционально переживают враждебное вторжение.

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Подробнее о бесплатном транспорте для украинцев в Праге

Я хочу максимально помочь нашим украинским друзьям и облегчить им передвижение по Праге, а не обременять их лишней бюрократией. Помочь людям, бежавшим к нам от войны, найти в Праге безопасный второй дом – мне это понятно. Слава Украине!

– высказался политик.

Кроме того, госорганы Чехии также работают над введением бесплатного проезда в Среднечешском крае и железнодорожном транспорте.

Также Чехия направила поездом оружие на помощь Украине на сумму 7,6 миллиона евро.