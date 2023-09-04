Крупнейший центр приема беженцев закрыли в Польше: причины

Польша приостановила работу крупнейшего центра приема украинских беженцев. Он расположен в Надажине примерно в 30 километрах от Варшавы.

Этот центр планировался как временный. Его закрытие обосновали тем, что сейчас слишком мало беженцев прибывает из Украины, поэтому содержать его нецелесообразно.

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В большом центре больше нет нужды

Украинские беженцы проживали на территории выставочного центра Ptak Warsaw Expo под Варшавой. Теперь последние 300 человек, проживавших в нем, перевели в другие места размещения.

Центр закрыли. Туда не приходили новые люди, поэтому содержать столь большой центр не было смысла. В настоящее время там находились 300 человек. Некоторые из них были перевезены в другие, меньшие центры, некоторые обратились в органы местного самоуправления,

– отметила пресс-секретарь Мазовецкого воеводства Дагмара Залевская.

С февраля 2022 Польша стала одной из первых стран, которые впустили к себе украинских беженцев и помогли с жильем и социализацией. Во многих польских городах оперативно открыли центры размещения беженцев из Украины, где они получили необходимую помощь, место для ночлега, еду и необходимые вещи.

Часть украинцев остались проживать в таких центрах надолго. Большинство – переезжали в постоянное жилье. А кто-то ехал в другие страны Европы.

Сколько еще будет действовать программа бесплатного жилья в Польше?

Подробнее о том, как была устроена жизнь в самом большом центре для беженцев в Польше – читайте в этом материале.

Правительство Польши объявило о продолжении программы компенсации "40+" для размещения украинских беженцев. Она направлена на оказание поддержки пострадавшим от российской агрессии. Программа будет действовать, по крайней мере, до 4 марта 2024 года.

В рамках инициативы, известной как программа "40+", правительство предлагает финансовую компенсацию лицам, предоставившим жилье беженцам из Украины. Согласно этой программе, владельцы жилья или арендаторы имеют право получить возмещение в размере 40 злотых в день, что покрывает расходы на проживание и питание. Например, в случае оставшейся на месяц женщины с двумя детьми владелец дома получит в общей сложности 3 600 злотых (805 евро) компенсации.

Кроме того, украинцы имеют возможность бесплатно проживать в польской семье или гостинице (хостеле) максимум 120 дней.