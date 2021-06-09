Украинцы в Польше незаконно создали агентство по трудоустройству

Граждане Украины в Польше незаконно трудоустраивали иностранцев на работу, в том числе и других украинцев. Владелицу фирмы и члена правления накажут штрафом.

Об этом рассказал Бещадский отдел пограничной службы. Сейчас дело рассматривается в суде, чтобы определить размер административного наказания.

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В незаконных действиях обвиняют 37-летнюю женщину, которая была владелицей фирмы, и 24-летнего члена правления. Оба являются гражданами Украины. Они занимались посредничеством при трудоустройстве людей без необходимых для этого разрешений. Сама фирма зарегистрирована в Жешуве.

Известно, что обвиняемым удалось нелегально трудоустроить шесть человек, четверо из которых с Украины. Половину этих рабочих уже обязали выехать из Польши.

Напомним, что с начала 2021 года сотрудники Бещадского отдела пограничной службы провели более 50 проверок законности трудоустройства и предпринимательской деятельности иностранцев. В сорока случаях были выявлены нарушения.