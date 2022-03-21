Украинцы в Польше могут бесплатно сделать детям все профилактические прививки

21 марта 2022 , 16:11
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Министерство здравоохранения Польши

Граждане Украины, пересекшие польскую границу после 24 февраля, могут бесплатно вакцинировать детей от ряда заболеваний. Возможность касается и малышей, родившихся в Польше после этой даты.

Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения. Взрослые могут также вакцинироваться против коронавируса.

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Какие прививки можно бесплатно сделать детям в Польше

Украинским беженцам в Польше разрешили бесплатно вакцинировать детей от:

  • кору;
  • свинки (эпидемический паротит);
  • краснухи;
  • дифтерии;
  • столбняка;
  • коклюша;
  • полиомиелита;
  • гепатита B;
  • коронавируса.

Направление на профилактические прививки выдает врач первичной помощи после консультации и осмотра ребенка. Регистрацию в медицинской системе могут провести как на основании PESEL (польский аналог идентификационного кода), так и по номеру загранпаспорта.

Больше информации о предоставлении бесплатной медицинской помощи гражданам Украины в Польше можно получить на сайте gov.pl/ua или по телефону горячей линии Национального фонда здоровья 800 190 590 (есть возможность получить консультацию на украинском языке).

Автор: Орися Біленька