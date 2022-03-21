Украинцы в Польше могут бесплатно сделать детям все профилактические прививки

Граждане Украины, пересекшие польскую границу после 24 февраля, могут бесплатно вакцинировать детей от ряда заболеваний. Возможность касается и малышей, родившихся в Польше после этой даты.

Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения. Взрослые могут также вакцинироваться против коронавируса.

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Какие прививки можно бесплатно сделать детям в Польше

Украинским беженцам в Польше разрешили бесплатно вакцинировать детей от:

кору;

свинки (эпидемический паротит);

краснухи;

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

полиомиелита;

гепатита B;

коронавируса.

Направление на профилактические прививки выдает врач первичной помощи после консультации и осмотра ребенка. Регистрацию в медицинской системе могут провести как на основании PESEL (польский аналог идентификационного кода), так и по номеру загранпаспорта.

Больше информации о предоставлении бесплатной медицинской помощи гражданам Украины в Польше можно получить на сайте gov.pl/ua или по телефону горячей линии Национального фонда здоровья 800 190 590 (есть возможность получить консультацию на украинском языке).