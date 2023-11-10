Магазины в Польше закрываются на выходные 11 – 12 ноября: причина

В выходные 11 и 12 ноября польские магазины не будут работать. Это связано с государственным праздником – Днем Независимости Польши.

Его отмечают 11 ноября, то есть в эту субботу. Поэтому магазины и торговые центры Польши будут закрыты в течение дня. А 12 ноября – неторговое воскресенье, магазины и ТЦ в последний день недели не работают.

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Государственный выходной + неторговое воскресенье

Более половины магазинов Biedronka накануне продолжили свою работу, чтобы поляки смогли сделать закупки перед длинными выходными. 9 и 10 ноября эта сеть будет работать до 23:00. В обычные дни Biedronka закрывается в 22:00.

Остальные крупные торговые сети будут работать по обычному расписанию. А вот небольшие магазины и гастрономы могут закрыться даже раньше. Так что планировать шопинг или масштабные закупки в эти выходные не стоит. Но некоторые точки все же будут работать.

Где можно будет сделать покупки на выходные 11 – 12 ноября:

в магазинах, где владелец находится за прилавком (то есть в магазинах, как Żabka, Carrefour Express и других похожих);

в магазинах в аэропортах, в зонах беспошлинной торговли, на вокзалах и автозаправочных станциях;

в некоторых аптеках;

в кафе и ресторанах на вынос.

Также запрет на торговлю по выходным не распространяется на: кондитерские, кафе с мороженым, цветочные магазины, почтовые отделения и киоски с прессой.

11 ноября – государственный праздник в стране и официальный выходной. Празднуют День Независимости Польши – отмечают восстановление страны, которое произошло в 1918 году.

А о том, где в Польше провести отличные осенние выходные на природе – читайте в нашем материале.