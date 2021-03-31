С целью дополнительной защиты от распространения коронавируса 30 марта 2021 Польша ввела обязательный карантин для украинского и других лиц, прибывающих в страну из-за пределов Шенгенской зоны. Следим за тем, что происходит на границе после изменений.

Согласно новым правилам наличие ПЛР-теста с отрицательным результатом на COVID-19, с деланным за 48 часов до момента пересечения границы, для украинцев не является основанием для избежания обязательной самоизоляции. Только сделанный на территории Польши тест с отрицательным результатом лишает необходимости пребывания на дальнейшем карантине. Также право не изолироваться имеют лица, которые делали прививки вакциной, признанной ВОЗ.

​Для лучшего понимания Новые правила въезда в Польшу с 30 марта: смогут ли украинцы избежать карантина

Важные моменты

После обновления правил людей на границе стало меньше. Украинцы, которые пытались пересечь границу после изменения правил 30 марта 2021 года на пешеходном переходе "Шегини – Медика" , рассказали о своем опыте. Следовательно, есть некоторые важные моменты, на которые нужно обратить внимание.

При пересечении польской границы необходимо назвать адрес места, где человек планирует находиться во время самоизоляции . Если адрес не будет указан, человека не пустят к месту назначения.

Второй нюанс заключается в том, что на границе всем украинцам говорят об обязательной самоизоляции. Людям не говорят о возможности сдачи теста на COVID-19 в Польше . После получения отрицательного результата этого теста человек имеет право не продлевать карантин.

Интересно, что 30 марта 2021 года на пешеходном переходе "Шегини – Медика" пропустили женщину, которая направлялась в Италию через Польшу . Она указала свой итальянский адрес как место для пребывания карантина.

Новые ограничения не касаются студентов и дальнобойщиков. Эти категории населения не обязаны находиться на карантине после прибытия в Польшу.