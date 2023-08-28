Еще одна экзотическая страна будет предоставлять вид на жительство украинцам: какие условия

Новая Зеландия готова предоставить вид на жительство украинским беженцам. Но это касается не всех.

Вид на жительство в Новой Зеландии смогут получить те украинцы, которые прибыли в страну по специальной визе – ее ввели в прошлом году. Только эти переселенцы смогут законно проживать и пользоваться большинством прав граждан Новой Зеландии.

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Остаться на отдаленном острове

Для того чтобы легально длительно проживать в Новой Зеландии, нужно иметь специальную визу для украинцев, которая действует до 15 марта 2024 года. Впервые такая виза была доступна на 12 месяцев, а в феврале ее продлили еще на один год.

Правительство Новой Зеландии заявляет, что предоставило около 1 510 таких виз. Но с 15 марта следующего года страна перестанет их выдавать.

Многие беженцы в Новой Зеландии никогда не предполагали, что останутся здесь надолго. Но в условиях продолжающейся войны мы обязаны обеспечить им определенность,

– заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Получить вид на жительство теперь проще

Чтобы получить вид на жительство украинцам нужно будет пройти несколько этапов. В частности предоставить медицинскую справку и выполнить требования идентификации личности. А еще нужно подготовиться финансово: уплатить сбор в 1 200 новозеландских долларов (708 американских долларов) за подачу заявления.

Новозеландские власти отменили требование сдавать тест по английскому языку. Также не нужен теперь и "спонсор", который готов предоставить жилье.

Глава новозеландского МИД Нана Махута заявила, что жители страны глубоко сопереживают Украине. А новая визовая инициатива – показатель того, что жители Новой Зеландии чувствуют свою ответственность и хотят помочь.