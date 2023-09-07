Нидерланды планируют создать новые места для размещения украинцев: сколько нужно

В Нидерландах планируется создать дополнительные места для приема украинских беженцев. Предварительно их нужно около 100 тысяч.

Правительство Нидерландов просит муниципалитеты создать дополнительные места, чтобы можно было принимать беженцев из Украины. Прогнозируют, что нужно еще 97 тысяч таких мест. В настоящее время уже подготовили 81 тысячу.

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Нидерланды ищут варианты для размещения украинцев

Расширить жилищный фонд должны успеть до февраля. Секретарь Министерства юстиции Нидерландов отметил, что беженцы из Украины продолжают прибывать и "не похоже, что ситуация может измениться в ближайшее время". По некоторым прогнозам, до конца года может понадобиться еще больше – более 104 тысяч мест для приема украинцев.

В настоящее время в Нидерландах уже находятся более 100 тысяч украинцев. Все они живут в основном в Амстердаме и Утрехте, но в стране почти не осталось свободного жилья. По статистике, сейчас занято более 98% мест, предоставленных для расселения беженцев.

Улицы Утрехта, принявшего тысячи украинцев / Фото Pixabay

Усугубляет проблему то, что украинцы продолжают прибывать в Нидерланды в поисках убежища. Еженедельно здесь прибавляется 700 – 1 000 беженцев, спасающихся от последствий войны. Поэтому страна должна решать проблему жилья.

Польша продлила программу бесплатного жилья

А правительство Польши тем временем продолжило программу компенсации "40+" для размещения украинских беженцев. Она направлена на оказание поддержки пострадавшим от российской агрессии. Программа будет действовать, по крайней мере, до 4 марта 2024 года.

В рамках инициативы, известной как программа "40+", правительство предлагает финансовую компенсацию лицам, предоставившим жилье беженцам из Украины. Согласно этой программе, владельцы жилья или арендаторы имеют право получить возмещение в размере 40 злотых в день, что покрывает расходы на проживание и питание. Например, в случае оставшейся на месяц женщины с двумя детьми владелец дома получит в общей сложности 3 600 злотых (805 евро) компенсации.

Кроме того, украинцы имеют возможность бесплатно проживать в польской семье или гостинице (хостеле) максимум 120 дней.